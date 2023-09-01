Ставки на спорт онлайн в БК

01/09/2023

Предложения букмекера Топ Матч распространяются далеко за рамки спортивных пари на матч. Клиенты могут поиграть в слоты, live casino, TV игры, быстрые игры, бинго и покер. Также доступны ставки на события из области политики и ставки на виртуальный спорт.

Преимущества БК

Клиентам открывается широкая линия на онлайн ставки с глубокой росписью почти на 20 спортивных дисциплин. В помощь игрокам «Центр аналитики», куда на основе статистики попадают самые вероятные исходы на пари.

На сайте ТопМатч и в приложении доступна опция VIP-ставки или запрос желаемой суммы пари, а также CashOut – выкуп ставки до окончания события и ставка в «один клик».

Внесение денег на баланс осуществляется самыми распространенными способами: банковские карты, криптовалюта, электронные кошельки, интернет-банкинг, терминалы оплаты.

Вывод выигрышей выполняется на номера операторов мобильной связи, банковские карты, криптовалютные кошельки.

Букмекерская контора Top Match гарантирует конфиденциальность финансовых операций, надежную защиту средств и безопасность личных данных пользователей.

Клиенту с положительным балансом предоставляется возможность смотреть видео трансляции (если возле события доступна иконка Play) и делать ставки на спорт онлайн. Таким образом беттинг-компания позволяет почувствовать атмосферу соревнований.

«Про версия» открывает самые востребованные маркеты и исходы, что позволяет поставить ставку онлайн за считанные секунды. Опция «Национальные события» обеспечивает быстрый переход к ставкам на матчи с участием украинских команд и спортсменов.

Виды ставок на спорт и их особенности на ТопМатч

Букмекер Топ-Матч предлагает ставки на спорт в режимах Prematch и Live. Онлайн пари на матчи на платформе букмекера ТопМатч в Украине принимаются на популярные спортивные дисциплины:

футбол;

киберспорт;

теннис;

хоккей;

баскетбол;

волейбол;

бокс;

UFC и другие.

И нишевые виды спорта:

крикет;

американский футбол;

австралийский футбол;

дартс;

снукер;

бейсбол и другие.

Широту линии и глубину росписи можно измерить сделав пари на футбол на Топ Матч. Географически в Короле спорта представлен весь мир: от ведущих футбольных держав (Германии, Франции, Англии, Испании, Италии) до совершенно экзотических стран (Бангладеш, Коста-Рика, Эквадор). Выбор турниров включает не только высшие лиги и национальные кубки, но и вторые-третьи дивизионы. Желающим сделать ставку на спорт в долгосрочной перспективе предлагаются аутрайты – пари на итоги первенств.

В росписи топовых матчей:

Основные исходы (П1 – победа первой команды, Х – ничья, П2 – победа второй команды).

Двойные исходы (1Х – победа первой команды или ничья, 12 – победа первой или второй команды, Х2 – победа второй команды или ничья).

Проход в следующий раунд (для поединков в формате плей-офф).

Тотал голов (в том числе индивидуальный и азиатский).

Фора – виртуальное преимущество или отставание одного из участников соревнования (включая азиатскую).

Кто забьет гол №1, 2, 3, 4, 5?

Обе забьют (да/нет)

Точный счет

Точное количество голов

Чет/нечет

Тайм/Матч

Исход + тотал и обе забьют + тотал

Будет пенальти и удаление

Тотал угловых

Тотал желтых карточек

Прочая игровая статистика (сэйвы, офсайды, фолы, удары в створ, все удары).

Большинство видов ставок публикуется на сайте Top-Match с разбивкой по таймам и более коротким временным интервалам. В матчах, предполагающих овертайм и серию пенальти, расчет пари на матч происходит по итогам основного времени и компенсированных арбитром минут. С алгоритмом расчета ставок в других видах спорта можно ознакомиться в правилах букмекерской конторы.

Букмекер предлагает пари всех типов: системы, ординары, экспрессы.

Ставки на спорт с мобильного

Ставки на спорт онлайн принимаются в мобильной версии и приложениях для ОС Android и iOS. Функционал программ для смартфонов и планшетов идентичен основному сайту.

В мобильных телефонах не только размещаются пари на матч, но и происходят процессы регистрации, ввода и вывода денег, участие в промо-акциях, игра в казино.

Софт для обеих операционных систем загружается и устанавливается в течение нескольких минут.

Для пари на матч с мобильного:

Авторизируйтесь;

Пополните счет при необходимости;

Зайдите в раздел «Спорт» в нижнем меню;

Выберите вид спорта;

Выберите событие из лайва, линии или с разбивкой на временные интервалы (1 час, 3 часа, 12 часов);

Определитесь с исходом и суммой ставки;

Подтвердите ставку.

Акции в БК Top-Match

Акции в компании ТопМатч разработаны для игроков на ставках и любителей поиграть в казино. Ассортимент промо-активностей постоянно обновляется. Информация об актуальных предложениях в разделе «Мои акции» в скрытом меню на основном сайте и в рубрике «Акции» в меню мобильного приложения.

Программа лояльности доступна на всех площадках БК Топ Матч Участник выбирает тип бонусного предложения и два акционных вида спорта на текущий месяц. Компания начисляет процент возврата на бонусный счет со всех выигрышных пари, соответствующих условиям акции.

Служба поддержки 24/7

Для связи со службой поддержки клиенты букмекерской конторы Top Match используют онлайн-чат, электронную почту.

Специалисты службы поддержки круглосуточно предоставляют профессиональную консультацию игрокам, дают быстрые и исчерпывающие ответы на вопросы разной сложности.

Топ-Матч – ответственный букмекер, пресекающий любые попытки мошенничества: мультиаккаунтинг, вилкование, ставки на договорные матчи, передачу управления аккаунтом третьим лицам.

Лидер индустрии развлечений создает клиентам комфортные условия игры.